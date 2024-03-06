ماسك يسخر من زوكربيرغ وتوقف فيسبوك بطريقته الخاصة + صورة

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ونشر ماسك صورة على حسابه الرسمي على منصة "إكس" لأربعة بطاريق، 3 منها تمثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ميسنجر"، وهي تلقي التحية للبطريق الرابع، والذي يمثل منصة "إكس".

وتضمنت الصورة تدوينة لآندي ستون، وهو المتحدث باسم شركة "ميتا" الذي لجأ إلى حسابه الرسمي على "إكس" من أجل إعلان تعطل مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركته للعطب المفاجئ.

وكان آندي ستون، المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا"، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ميسنجر" قد أقر تعرّضها لعطب تقني، حال دون تمكن مستعمليها من الولوج إلى حساباتهم فيها، مؤكداً أن الشركة تشتغل على معالجة المشكلة.

في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، كتب ستون قائلاً: "نحن ندرك أن الناس يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا، ونحن نعمل على هذا الأمر الآن".

في وقت سابق الثلاثاء، تفاجأ الملايين من مستعملي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، إلى جانب عدد من المنصات الأخرى، خاصة "إنستغرام"، بعدم قدرتهم على الولوج إلى حساباتهم، فيما تشير مجموعة من الأنباء إلى حدوث خلل في الموقع.

ولجأ العديد من الأشخاص إلى حساباتهم في منصة "إكس"، من أجل التعبير عن عجزهم عن الدخول إلى حساباتهم على "فيسبوك"، وتبين أن المشكل يشمل العديد من البلدان، ولا يقتصر فقط على بلاد أو منطقة معينة.

حسب موقع "ميتا"، فقد بدأت الاضطرابات في حوالي الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي، مع أكثر من 300 ألف بلاغ عن انقطاع الخدمة في فيسبوك، وحوالي 40 ألف بلاغ في إنستغرام.