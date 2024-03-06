مراسل العالم يزف خبر إستشهاد زميله في دير البلح.. فمن هو؟

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في غزة "أحمد سهمود"، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة دير البلح وسط قطاع غزة بشكل عنيف، حيث قصفت منزلا يعود لعائلة سلمان راح ضحيته ستة شهداء من بينهم الزميل الصحفي والإعلامي الذي يعمل في قناة الأقصى الفضائية محمد سلامة، وكذلك قصفت منزلا يعود لعائلة العطار خلف شهداء وجرحى جلهم من الأطفال والنساء.

اسشتهاد الزميل محمد سلامة

مجازر الاحتلال مستمرة في خانيونس

وقال مراسل العالم، إن الاحتلال الإسرائيلي نسف مربعا سكنيا في شمال خانيوس جنوب قطاع غزة حيث سقط عدد من الشهداء نقلوا إلى مستشفى الأوروبي، كما استقبل مستشفى أبو يوسف النجار عددا من الشهداء بفعل استهدافات الاحتلال المتكررة لمناطق خان يونس.



وأضاف، أن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد انسحابها من شرق ووسط خانيونس تستهدف كل شخص يذهب إلى هذه المناطق لتفقد منزله، ما يزيد عدد الشهداء في خان يونس.

يتبع..