بالفيديو..الرئيس البرازيلي يرفع علم فلسطين وسط حضور جماهيري واسع

العالم-الاميركيتان

وفي كلمته، أوضح دا سيلفا أنه تعرض لانتقادات كثيرة لطرحه ما يجري في فلسطين أمام الرأي العام، مؤكداً أن الوقت سيظهر أنه على حق.

كما أكد أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في الحياة الكريمة والحق في إقامة دولته المستقلة.

وذكر أن الهجوم "الإسرائيلي" على المدنيين خلال انتظارهم المساعدات الإنسانية في غزة هو أحد "أكثر الهجمات دموية" التي نفذتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية يوم الجمعة 1 مارس/آذار 2024 إن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة، أو ما يُعرف بمجزرة الطحين، يظهر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ليس لها "حدود أخلاقية أو قانونية"، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان: "الإنسانية تخذل المدنيين في غزة. وحان الوقت لمنع المزيد من المذابح".