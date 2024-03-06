ناطق أنصار الله يتحدث عما هو أهم من الصلاة والصيام في شهر رمضان

العالم- اليمن

ودعا عبدالسلام، الأمة الإسلامية بأن يكون شهر رمضان شهر النفير دعما وإسنادا لغزة.

وقال محمد عبدالسلام على حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي:"بعد مائة وخمسين يوما ومع بداية الشهر السادس تكون غزة قد تحملت ما لا تتحمله الجبال الرواسي، وكل قطرة دم فلسطيني تمثل وصمة عار على أمريكا لدعمها المتواصل لكيان الإجرام الإسرائيلي".

وأضاف :"إنه وعلى مسافة أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك نهيب بهذه الأمة شعوبا وأنظمة أن تدرك مسؤوليتها تجاه غزة، وأن تعي أن إسنادها بكل وسائل الصمود والضغط على العدو لوقف جرائمه الوحشية أهم عند الله من سائر الصلاة والصيام".

وقال عبدالسلام إن اليمن يجدد موقفه الثابت إلى جانب غزة، ويبارك دعوات الفصائل الفلسطينية المجاهدة بأن يكون شهر رمضان شهر النفير دعما وإسنادا لغزة.

واكد عبدالسلام أيضا إنه من المعيب على هذه الأمة أن تملأ صحائفها بمختلف أطايب الطعام وغزة لخمسة أشهر تتضور جوعا وعطشا.

واختتم عبدالسلام منشوره بالقول:"نرفع صوتنا عاليا مع كل أحرار العالم ونقول أوقفوا عدوانكم أيها الصهاينة وارفعوا حصاركم عن غزة، كفاكم جنونا، ولا يغرنكم دعم أمريكا ودول أخرى، فصمود غزة كل هذه المدة أثبت أن الشعب الفلسطيني بفضل الله تعالى عصي على الانكسار ولن يتخلى عن قضيته مهما عظمت التضحيات".