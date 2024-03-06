كاميرا العالم توثق الدمار الذي أحدثه الاحتلال في مخيم جباليا

العالم - مراسلون

ويعتبر مخيم جباليا مخيماً للاجئين منازله متلاصقة ورديئة البناء وخلف قصف المخيم دماراً واسعاً فيه.

وتم قصف المخيم دون سابق انذار عند الساعة الرابعة فجراً فتهاوت البيوت علی رؤوس سكانها ووثقت كاميرا العالم اسر يبحثون عن جثامين أبنائهم تحت الانقاض.

وكشف أحد المشاركين في انتشال جثامين الشهداء انه أخرج جثامين 4 فتيات وامهن وأبيهن وهم من عائلة خلة وأسعف عدد من الجرحی الذين كان عددا منهم من أقاربه.

وأكد ان مربعات كاملة في منطقة كبيرة في المخيم، أصبحت ممسوحة عن بكرة ابيها يشمل 7 بيوت.

وأكد الرجل انه يرفض سياسة التهجير وان الفلسطينيين باقون علی ارضهم رغم كل الضغوط والهجمات عليهم من قبل دول شتی تعاضد الاحتلال الصهيوني في عدوانه علی غزة.