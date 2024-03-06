فيديو خاص: حصيلة شهداء جنين منذ السابع من أكتوبر

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم في جنين إن أهالي جنين شيعوا جثمان الشهيد نور الدين إبراهيم ياسين ذو 18 عاما من قرية دير أبو ضعيف شمال شرق مدينة جنين متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوع، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها القرية.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى شمال شرق محافظة جنين منها بلدة جلبون التي تتكرر فيها اقتحامات قوات الاحتلال بسبب قربها من مستوطنة ميراف حيث يعتدي المستوطنون على الفلسطينيين ويتصدى لها المقاومون الفلسطينيون، وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال لدة يعبد مع تفتيش ومداهمة لمنازل الفلسطينيين.

وأشارت مراسلة العالم إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر عين شمال رام الله وعدة بلدات أخرى في رام الله، كما اقتحمت مقام يونس -عليه السلام- شرقي نابلس ومخيم بلاطة ومدينة قلقيلية، موضحة أن هذه الاقتحامات تصدى لها لشبان الفلسطينيين.

وأوضحت مراسلة العالم إن هذه الاقتحامات والاعتقالات رافقتها اعتداءات وتنكيل بالفلسطينيين.