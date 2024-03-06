الاحتلال يرتكب 10 مجازر في غزة خلال الساعات الماضية

يوم اخر من المجازر والقصف الاسرائيلي المركز على قطاع غزة.

وسط القطاع كان المنطقة الاكثر استهدافا من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي الذي شن عدة غارات استهدفت بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات، كما طال القصف الاسرائيلي شارع الرشيد وسط قطاع غزة.

دير البلح كذلك كانت على موعد مع مجرزة اسرائيلية جديدة راح ضحيتها العديد من الأبرياء غداة استهداف منزلهم.

وبينما لم ينقطع القصف الاسرائليي في شمال ووسط القطاع، استقبل مجمع الشفاء الطبي في غزة، ومستشفى شهداء الأقصى العديد من الشهداء والجرحى.

وبالتزامن مع المجازر الاسرائيلية لا تزال فضائل المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور، موقعة المزيد من الخسائر في صفوفها.

كتائب شهداء الأقصى كشفت عن تنفيذها اثنتين وعشرين مهمة خلال الساعات الماضية شملت خوض اشتباكات ضارية واستهداف تجمعات لآليات 'جيش' الاحتلال بقذائف 'الهاون'.

بدورها أكدت كتائب المجاهدين، تمكنها من قنص جندي إسرائيلي جنوبي حي الزيتون، جنوبي شرق مدينة غزة، بالتزامن مع استهدافها تجمعا لقوات الاحتلال في مدينة غزة، بصواريخ قصيرة المدى.

مدينة خانيونس كانت مسرحا لعمليات كتائب القسام التي اكدت تفجير واستهداف اربع دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين، إضافة إلى استهداف قوة صهيونية متحصنة بأحد بالمنازل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، اضافة الى قنص جنديين من مسافة صفر ما أدى لمقتلهم مباشرة.

وفي حي تل الهوا بمدينة غزة اعلنت القسام تدميرها ناقلة جند صهيونية من نوع 'نمر'.

من جانبها، قصفت سرايا القدس، تجمعا لقوات الاحتلال بوابل من قذائف 'الهاون' الثقيل، في منطقة الزنة، شرقي خانيونس.