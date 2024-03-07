السلطة القضائية الإيرانية: على الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها وتجارتها مع الصهاينة

العالم – خاص بالعالم

رئيس السلطة القضائية في ايران محسني إيجئي الذي رعا المؤتمر اكد في كلمته الافتتاحية على قطع العلاقات الاقتصادية مع كيان الاحتلال.



وقال محسني إيجئي رئيس السلطة القضائية الإيرانية:"أقل ما يمكن أن تفعله الدول الإسلامية، فيما يتعلق بأحداث فلسطين اليوم هو قطع علاقاتها وتجارتها مع الصهاينة بشكل كامل ورفع الدعاوى القضائية والشكاوى ضد الكيان الاسرائيلي في المحافل والمنظمات الدولية".



في هذا المؤتمر الذي اقيم بمساع من جمعية الهلال الاحمر الايراني ادين المشاركون استهدام المدنيين بشكل مباشر اضافة الى قصف الكيان الصهيوني وبشكل متكرر المراكز الطبية ومراكز الخدمة وقواعد الهلال الأحمر وسيارات الإسعاف في غزة.



وقال حسين كوليفاند رئيس جمعية الهلال الأحمر الايرانية:"نظم الهلال الأحمر ندوات داخل ايران لدعم أهالي غزة وعقد اجتماعات للتنديد بالجرائم الاسرائيلية وفي هذا المؤتمر حول احتلال فلسطين من وجهة نظر القانون الدولي وانتهاك حقوق الإنسان في غزة، تم الاستماع للأساتذة والطلاب والمحامين فيما يتعلق بانتهاك الحقوق الإنسانية".



تشير الانباء ان من المساعدات المرسلة الى غزة تم ادخال فقط 25% منها الى داخل غزة، هذا في الوقت الذي بحسب آخر الإحصائيات التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد استشهد في غزة أكثر من ثلاثين الفا و سبعمئة شخص، وأصيب73 الفا آخرين، وقد أصبحت غزة معرضاً لجميع أنواع جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي.

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