إحياء يوم المرأه العالمي بفلسطين ومطالبات بوقف قتل النساء والأطفال بغزة

العالم – خاص بالعالم

ليوم المرأة العالمي في فلسطين طعم اخر ، فالمرأة الفلسطينية هي جزء من حالة الصمود ورفيقة المقاوم في الميدان وهي صاحبة الفضل في تربية المقاومين، العشرات من النساء الفلسطينيات احيين يوم المراة بتظاهرات في وسط المدن الفلسطينية طالبت بوقف معارك الابادة في القطاع وقتل النساء والاطفال بقرار سياسي اسرائيلي.

التظاهرات ارسلت رسالة الى العالم بان الاحتفال بالمراة يجب ان يكون بانهاء قتلها برصاص الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت أمل خريشة رئيس إتحاد المرأة الفلسطينية:"نحن هنا لتذكير العالم بان هناك لا يزال إحتلال في فلسطين، ولا يزال هناك حرب ابادة في غزة، نحن هنا لنطالب بحقوق الفلسطينيين المشروعة للمرأه الفلسطينية وبوقف الحرب والابادة الجماعية وايقاف كارثة الجوع في قطاع غزة".

الاحتلال الاسرائيلي وفي يوم المرأة العالمي اقدم على اعتقال اربعة فلسطينيين في مدينة رام الله من بينهن الصحفية بشرى الطويل ابنة القيادي في حماس جمال الطويل والى النساء الاربع، اعتقل الاحتلال 40 فلسطينيا في رام الله وطوباس وبيت لحم، ضمن حملة اعتقالات وصل عدد المعتقلين فيها منذ السابع من اكتوبر الى اكثر من7300 معتقل".

وقال منير الجاغوب القيادي في حركة فتح:"ما تفكر فيه"إسرائيل" هي دولة للمستوطنين في الضفة الغربية مقابل دولة للفلسطينيين في كنتونات منفصلة لذلك بحاجة الى فوضى سياسية والى فوضى امنية والى بعثرة الاوراق في الضفة الغربية".

في الضفة الغربية الاحتلال يعمل على استباق شهر رمضان بحملات عسكرية ظنا منه ان سيجهض اي انفجار متوقع في الاسابيع المقبلة.

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