إنطلاق مناورات حزام الأمن البحري الإيرانية الصينية الروسية شمال المحيط الهندي

العالم – خاص بالعالم

مناورات حزام الأمن البحري،2024، في مرحلتها التكتيكية، فهنا القوات البحرية الايرانية والروسية والصينية بدأت تدريباتها على الساحل الجنوبي لإيران في تشابهار وما بين بحر عمان وشمال المحيط الهندي في هذه المرحلة من المناورات المشتركة / المرحلة التي تم التركيز خلالها على تنفيذ عمليات لمكافحة القرصنة والارهاب البحريين .

وقال الأدميرال شهرام إيراني قائد القوة البحرية للجيش الايراني:" منطقة شمال المحيط الهندي تظهر اهميتها يوما بعد يوم، ويحاول الجميع ان يكون لهم حضور فاعل فيها، لانها ممر اقتصادي عالمي مهم، ولذلك يحاول البعض من خارج هذه المنطقة ان يكون لهم تواجد غير مبرر فيها، ونعلن ان قوى المنطقة قادرة على تثبيت أمنها والحد من الارهاب البحري".

تمارين تكتيكية قد تريد منها طهران وموسكو وبكين التأكيد على مستوى التنسيق بينها وأكثر من ذلك أنهم في أتم الجهوزية لرد على أي تحرك قد يستهدف استقرار المنطقة.

وكإجراء عملي قامت القوات المشاركة بالتدريب على استهداف أهداف وسط المياه وتنفيذ عمليات تحرير القطع البحرية المختطفة، وإنقاذ أخرى تواجه مشاكل داخل البحار.

وتم التخطيط للعملية بدقة في غرفة عمليات مشتركة للدول الثلاث المشاركة في المناورات وبإشراف الدول المراقبة وهي عمان واذربيجان وكازاخستان وباكستان وجنوب افريقيا.



وقال الادميرال مصطفى تاج الديني المتحدث باسم المناورات:" هذا العام ارتفع عدد القطع المشاركة في المناورات مقارنة بالأعوام السابقة وكانت لدينا تمارين وسيناريوهات أكثر تنوعا وشاركت فيها وحدات طيران اكثر واستخدمنا ايضا الطائرات بدون طيار".

خبرات تمتلكها الدول الثلاث في المجال العسكري تحاول استثمارها في هذه المناورات لرفع مستوى جاهزيتها من أجل ترسيخ الأمن ومرتكزاته في المنطقة وتوسيع التعاون متعدد الأطراف بين الدول المشاركة دعما للسلام العالمي والأمن البحري.

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