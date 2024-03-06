فيديو خاص:زيادة الانذارات لشرطة الاحتلال مع اقتراب شهر رمضان

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسل العالم: ان شرطة الاحتلال قامت باعتقاله وتحييده وفق بيانها، كما أنها قامت بإغلاق المداخل الرئيسية لمستوطنة النبي يعقوب وكافة المناطق المتاخمة لها والمحيطة بها.

وتابع: ان قائد شرطة القدس أعطى تعليمات بفرض اغلاق كامل على معابر قلنديا ومعبر بيت لحم والحواجز، واغلاق الشوارع والمعابر المؤدية الى قلب المدينة المقدسة.

واشار مراسل العالم الى ان الشرطة تتحدث عن زيادة وصول الانذارات الساخنة مع الاقتراب من شهر رمضان المبارك وفق تقارير استخباراتية للشاباك، تشمل القدس والضفة الغربية او الداخل المحتل من احتمال وقوع عمليات استشهادية وفدائية.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....