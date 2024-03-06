الأربعاء ٠٦ مارس ٢٠٢٤
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: شاهد جنرال اسرائيلي كبير ماذا يقول عن الحرب مع حزب الله!!

الأربعاء ٠٦ مارس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في رام الله المحتلة بأن جبهة الشمال كانت احد العناوين الرئيسية في الصحافة الاسرائيلية اليوم، مشيرا الى أن الجنرال يعقوب عميدار وهو أحد الجنرالات الكبار في الكيان الاسرائيلي، قال في مقابلة إذاعية إن الحرب المفتوحة مع حزب الله ستجعل اسرائيل ومجتمعها يعرفون ماذا يعني الحرب والدمار والقتل وانقطاع التيار الكهربائي والبقاء في الملاجئ لأيام طويلة.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا نقلا عن الجنرال أن قوة حزب الله تفوق قوة حركة حماس بعشر مرات، وأن حزب الله مسلح بشكل جيد وأن المعركة معه لن تكون كما هي مع حركة حماس في قطاع غزة.

وتابع ان العنوان البارز الآخر والطاغي على الصحافة الاسرائيلية هو تحميل لجنة التحقيق المسؤولية في حادث جبل ميرون على نتانياهو ومفتش الشرطة الاسرائيلي السابق ووزير الأمن الداخلي السابق.

وما يطلق عليه الإسرائيليون بكارثة ميرون هو حادث تدافع وقع في جبل ميرون وأدى إلى مقتل 45 إسرائيليا وإصابة حوالي 200 آخرين، فيما حملت لجنة التحقيق التي تشكلت في زمن حكومة يائير لابيد المسؤولية كاملة.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....

روابط ذات صلة

فيديو خاص: تفاصيل مشادة بين اسرائيل والبرازيل عبر تويتر!!

قرارات الاحتلال بشأن المصلين في الاقصى خلال رمضان

فيديو خاص: كاتب اسرائيلي يفضح آخر كذبات نتانياهو حول حماس