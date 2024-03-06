فيديو خاص: شاهد جنرال اسرائيلي كبير ماذا يقول عن الحرب مع حزب الله!!

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وأضاف مراسلنا نقلا عن الجنرال أن قوة حزب الله تفوق قوة حركة حماس بعشر مرات، وأن حزب الله مسلح بشكل جيد وأن المعركة معه لن تكون كما هي مع حركة حماس في قطاع غزة.

وتابع ان العنوان البارز الآخر والطاغي على الصحافة الاسرائيلية هو تحميل لجنة التحقيق المسؤولية في حادث جبل ميرون على نتانياهو ومفتش الشرطة الاسرائيلي السابق ووزير الأمن الداخلي السابق.

وما يطلق عليه الإسرائيليون بكارثة ميرون هو حادث تدافع وقع في جبل ميرون وأدى إلى مقتل 45 إسرائيليا وإصابة حوالي 200 آخرين، فيما حملت لجنة التحقيق التي تشكلت في زمن حكومة يائير لابيد المسؤولية كاملة.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....