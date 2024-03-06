الأربعاء ٠٦ مارس ٢٠٢٤
١٠:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران ترد على البيان الإماراتي الكويتي حول الجزر الثلاث وحقل النفط

إيران ترد على البيان الإماراتي الكويتي حول الجزر الثلاث وحقل النفط
الأربعاء ٠٦ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على البيان الإماراتي الكويتي المشترك بشأن جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

العالم-إيران

وقال ناصر كنعاني: "كما تم التأكيد عليه وفي كثير من الأحيان، فإن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي جزء لا يتجزأ وأبدي من الاراضي الإيرانية، والإشارة إليها في هذا البيان أو البيانات المتكررة في اجتماعات أخرى، خاوية من أية قيم سياسية وقانونية وتعتبر تدخلا في شؤون إيران الداخلية"، مضيفا: "إن الجمهورية الإسلامية لا تعتبر أبدا سيادة أراضيها قابلة للتفاوض".

وعلق كنعاني على موقف الكويت المتعلق بشأن حقل "الدرة/آرش" النفطي في هذا البيان قائلا: "لقد قلنا مرات عديدة أن تقديم الادعاءات الانفرادية في مثل هذه البيانات لا يمنح أي حقوق للمدعي".

روابط ذات صلة

العميد تنكسيري يتحدث عن الاسلحة التي نشرت للدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث

الرئيس الايراني: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من ارض إيران