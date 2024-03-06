إيران ترد على البيان الإماراتي الكويتي حول الجزر الثلاث وحقل النفط

العالم-إيران

وقال ناصر كنعاني: "كما تم التأكيد عليه وفي كثير من الأحيان، فإن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي جزء لا يتجزأ وأبدي من الاراضي الإيرانية، والإشارة إليها في هذا البيان أو البيانات المتكررة في اجتماعات أخرى، خاوية من أية قيم سياسية وقانونية وتعتبر تدخلا في شؤون إيران الداخلية"، مضيفا: "إن الجمهورية الإسلامية لا تعتبر أبدا سيادة أراضيها قابلة للتفاوض".

وعلق كنعاني على موقف الكويت المتعلق بشأن حقل "الدرة/آرش" النفطي في هذا البيان قائلا: "لقد قلنا مرات عديدة أن تقديم الادعاءات الانفرادية في مثل هذه البيانات لا يمنح أي حقوق للمدعي".