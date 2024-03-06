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بيان "المقاومة الإسلامية في العراق" بشأن تحرير العراق من الجيش الأمريكي ودعم فلسطين

بيان
الأربعاء ٠٦ مارس ٢٠٢٤ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

أصدرت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء الأربعاء، بيانا بشأن تحرير العراق من الجيش الأمريكي ودعم فلسطين.

العالم-العراق

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الاسلامية في العراق": "إن المقاومة الإسلامية في العراق قد أخذت على عاتقها تحقيق هدفين: "

الأول: تحرير العراق من الاحتلال الأمريكي.

الثاني: دعم فلسطين في معركتها المقدسة".

وأضافت: "لذا فإن عملياتنا ضد مستعمرات الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة ستستمر حتى اعلان الهدنة في غزة وإلتزام الكيان الغاصب بها، وسيبقى أبطال المقاومة الإسلامية في جهوزية تامة حينها، فإن عاد الكيان الصهيوني الى إجرامه عدنا، وعاد الله معنا".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم، استهدافها مطار كريات شمونا في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة في سوريا والعراق، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

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بالفيديو..."المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف مطار كريات شمونا في شمال فلسطين المحتلة