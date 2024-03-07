القوات الجوية اليوم اكثر جهوزية من اي وقت مضى للدفاع عن سماء البلاد

العالم - ايران

وقال العميد الطيار حميد واحدي بعد ظهر الأربعاء في كلمته خلال حفل تخريج دفعة من طياري الطائرة المقاتلة F-5 في القاعدة الجوية الرابعة "وحدتي" في دزفول: ان القوات الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت اليوم في ذروة قوتها واقتدارها وعلى اتم الجهوزية للدفاع عن سماء البلاد.

وتابع قائد القوات الجوية للجيش: نحاول رفع القوة الجوية إلى أعلى مستوى بناءً على توجيهات قائد الثورة الإسلامية، وسنعطي الشعب أخبارا سارة قريباً.

وصرح قائد القوات الجوية: نشهد اليوم تخريج مجموعة من طياري F5 في قاعدة "وحدتي" الجوية الرابعة بمدينة دزفول، والذين سينضمون إلى الوحدات العملياتية من الآن فصاعدا.

وقال العميد طيار وحيدي: إن كافة التدريبات التجريبية والفنية تتم في الجامعات المحلية دون الاعتماد على أي قوى اجنبية أخرى.

وانتقد صمت دول العالم أمام جرائم الكيان الصهيوني في غزة، وقال: إن القوات الجوية الايمانية لجيش الجمهورية الإسلامية على أتم الاستعداد للامتثال لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.