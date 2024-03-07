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القوات الجوية اليوم اكثر جهوزية من اي وقت مضى للدفاع عن سماء البلاد

القوات الجوية اليوم اكثر جهوزية من اي وقت مضى للدفاع عن سماء البلاد
الخميس ٠٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

 اكد قائد القوات الجوية في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد طيار حميد واحدي بان هذه القوات هي اليوم اكثر جهوزية من اي وقت مضى لتنفيذ اوامر القائد العام للقوات المسلحة والدفاع عن الثورة الاسلامية والبلاد.

العالم - ايران

وقال العميد الطيار حميد واحدي بعد ظهر الأربعاء في كلمته خلال حفل تخريج دفعة من طياري الطائرة المقاتلة F-5 في القاعدة الجوية الرابعة "وحدتي" في دزفول: ان القوات الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت اليوم في ذروة قوتها واقتدارها وعلى اتم الجهوزية للدفاع عن سماء البلاد.

وتابع قائد القوات الجوية للجيش: نحاول رفع القوة الجوية إلى أعلى مستوى بناءً على توجيهات قائد الثورة الإسلامية، وسنعطي الشعب أخبارا سارة قريباً.

وصرح قائد القوات الجوية: نشهد اليوم تخريج مجموعة من طياري F5 في قاعدة "وحدتي" الجوية الرابعة بمدينة دزفول، والذين سينضمون إلى الوحدات العملياتية من الآن فصاعدا.

وقال العميد طيار وحيدي: إن كافة التدريبات التجريبية والفنية تتم في الجامعات المحلية دون الاعتماد على أي قوى اجنبية أخرى.

وانتقد صمت دول العالم أمام جرائم الكيان الصهيوني في غزة، وقال: إن القوات الجوية الايمانية لجيش الجمهورية الإسلامية على أتم الاستعداد للامتثال لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

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