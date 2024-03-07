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إندفاعة واشنطن لوقف النار في غزة والتوجه لحماس

الخميس ٠٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ توجه بايدن لحماس للقبول بوقف النار لستة أسابيع وتوزيع مشروع قرار على مجلس الأمن بهذا الشأن؟

العالم - مع الحدث

  • ماذا عن إصرار واشنطن على القول بان التغلب على العقبات ممكن، وهناك فرصة لوقف فوري للنار؟
  • ماحقيقة ان الجانب الإسرائيلي وافق على الاقتراح الأميركي رغم عدم إعلان ذلك أو مشاركته في اجتماعات القاهرة؟
  • هل تراهن القاهرة على حصول انفراجة في أي لحظة كما تقول وعلى متغيرات في الداخل الأميركي والإسرائيلي؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من منسق شبكة قادرون معا وليد محمد علي، والناشطة السياسية آمال وهدان.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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