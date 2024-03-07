جيريمي كوربين يقاضي نايجل فاراج بعد أن اتهمه بمعاداة السامية

العالم – أوروبا

وقال كوربين في بيان نشره على موقع (X): "إن فاراج يبث السموم والأكاذيب المثيرة للاشمئزاز لتشويه سمعتي، لكن لن أسمح بمرور ذلك دون محاسبة".

وأشار كوربين، الذي أصبح نائبا مستقلا عن حي إيسلتغتون نورث، إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية لمحاسبة فاراج، الذي يتهم كوربين بالتآمر مع جماعات معادية للسامية.

وأضاف: "لقد انطلقت المظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار، وشارك فيها أشخاص من جميع الأعمار والأديان والخلفيات؛ للمطالبة بإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وسنواصل تنظيم هذه المظاهرات، في ظل استمرار موت الأبرياء في قطاع غزة، ولن نسمح لأحد بالسخرية منا، أو بتشويه مطالبنا بإحلال السلام".

هذا ويقدم فاراج برنامجه الخاص على شبكة (GB News)، وهو الزعيم السابق لحزب بريكست، ويعرف بدعمه سياسات اليمين المتطرف، وهو الممول الحالي لحزب إصلاح المملكة المتحدة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من البيان الصادر عن هيئة مراقبة وسائل الإعلام البريطانية، التي أدانت المحتوى المقدم في برنامج آخر يبث على الشبكة نفسها، بعد أن أدلى مقدم البرنامج بتصريحات متحيزة ضد النساء، في جملة انتقاداته للصحفية آفا إيفانز.

وقد انتهى الأمر بطرد مقدم البرنامج وضيفه من شبكة (GB News) واعتذرا لاحقا إلى الصحفية إيفانز.