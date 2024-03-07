تشيلي تستبعد الشركات "الإسرائيلية" من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية "بقرار من حكومة تشيلي فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (إف آي دي إيه إي) المقررة إقامته في الفترة من 9 حتى 14 أبريل/نيسان لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".

ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن حكومة الرئيس اليساري غابرييل بوريك أدانت في أكثر من مناسبة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة المحاصر خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

واستدعت تشيلي -التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي- سفيرها لدى إسرائيل في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للاحتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي في غزة.

وانضمت المكسيك وتشيلي في يناير/كانون الثاني الماضي إلى الدعوات التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال غيل أرتزيلي سفير إسرائيل لدى تشيلي إن الحكومة لم تتصل به لإبلاغه بالأنباء المتعلقة بالمعرض الدولي للطيران والفضاء.

وأضاف أنه لا يمكننا أن نقول إننا فوجئنا بالنظر إلى عقيدة الحكومة التشيلية تجاه إسرائيل.