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واشنطن بوست: أمريكا وافقت على أكثر من 100 صفقة سلاح لـ'إسرائيل'

واشنطن بوست: أمريكا وافقت على أكثر من 100 صفقة سلاح لـ'إسرائيل'
الخميس ٠٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة الأميركية وافقت على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح "لإسرائيل" وسلمتها لها منذ بداية عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

العالم - فلسطين

وكتبت الصحيفة الأميركية أن المبيعات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة، والقذائف الخارقة للتحصينات، وغيرها من المساعدات الفتاكة.

كما لفتت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان عن سوى اثنتين فقط من المبيعات العسكرية لكيان الإحتلال الاسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين ومشرعين أميركيين قولهم إنه تمت معالجة عمليات بيع ونقل الأسلحة بأوامر تنفيذية من قبل الإدارة الأميركية دون نقاش عام.

وأضاف هؤلاء أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على مبيعات صغيرة مجزأة ضمن السقف المالي المسموح الذي لا يشترط موافقة الكونغرس.

كما ذكرت الصحيفة أيضا أن مسؤولين في الإدارة الأميركية قدموا إفادة سرية لأعضاء في الكونغرس مؤخرا حول مبيعات سلاح غير معلنة لكيان الإحتلال.

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