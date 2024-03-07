اعلام صهيوني: تل أبيب تتلكأ بإخلاء مستوطنات الشمال خشية التعويضات

العالم - الاحتلال

وقال الموقع إن التوتر زاد بعد مقتل شخص في سقوط صاروخ بمنطقة الجليل، تدل على استمرار الوضع الامني السيئ في الشمال الاراضي المتحلة منذ بداية العدوان على غزة، ورغم ذلك تتحاشى حكومة نتنياهو إصدار أوامر إخلاء رسمية لمستوطنات الشمال لأسباب بينها الخشية من دفع تعويضات كبيرة.

وفي تقرير بعنوان "الشمال تُرك لمصيره: يقتلوننا والحكومة لا ترد بحزم"، نقلت مراسلة الموقع لشؤون الاقتصاد ليئات رون عن إيتان دافيدي رئيس مستوطنة مرغليوت -حيث وقع الهجوم- قوله "نحن أهداف سهلة، يتركوننا هنا لدفع تعويضات أقل".

ويحمّل المستوطنين حكومة نتنياهو وقيادة الشمال في الجيش الاحتلال مسؤولية تدهور الوضع الأمني في الشمال.

وحسب رئيس المستوطنة فإن حكومة نتنياهو تريد أن يسود في الشمال نوع من الحياة العادية، لكنها في ذلك تُقامر بحياة المزارعين ، دون أن تُحسن حساب المخاطر، وحتى إن وُجدت هذه المخاطر، فهي على حساب المزارعين والعمال الأجانب.

وأضاف دافيدي أن مسألة التعويضات في صلب قرار عدم إصدار أوامر إخلاء رسمية، فبمجرد وجود أمر شامل يمنع المزارعين مثلا من مغادرة منازلهم لتفقد حظائر الدجاج سيحصلون تلقائيا على تعويض وهو ما تخشاه الحكومة.

وتشير إلى أنه إذا تُرك لهم خيار اتخاذ القرار فإنهم يتحملون المسؤولية، وإن قرروا قتل طيور الدجاج فسيزجون بأنفسهم في متاهة قد تنتهي بتعويض وقد لا تنتهي.

وعلى وقع عدوان همجي يشنها كيان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، توجه المقاومة في لبنان ضربات موجعة لمواقع عسكرية لكيان الاحتلال داخل الاراضي المحتلة نصرة لشعب غزة.