في يومها الـ 153 .. الإبادة الجماعية الصهيونية مستمرة في غزة

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

* فيديو.. لحظة قصف الاحتلال مسجد صلاح الدين في جباليا، شمال قطاع غزة

مسجد صلاح الدين

وأصيب 5 مواطنين على الأقل جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الجنينة شرق رفح.

والليلة الماضية، نقل 5 شهداء وعدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء بعد استهداف تجمع للمواطنين على مفترق النابلسي غربي غزة.

* شاهد.. جانب من آثار الدمار في خانيونس

خان يونس





وارتفع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال على منازل في مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة، إلى 17 شهيدًا.

* فيديو... هكذا ودعت سيدة فلسطينية طفلتها التي استشهدت في غارات الاحتلال على جباليا

جباليا