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في يومها الـ 153 .. الإبادة الجماعية الصهيونية مستمرة في غزة

في يومها الـ 153 .. الإبادة الجماعية الصهيونية مستمرة في غزة
الخميس ٠٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة شهرها السادس، بـ 153 يومًا من الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

* فيديو.. لحظة قصف الاحتلال مسجد صلاح الدين في جباليا، شمال قطاع غزة

مسجد صلاح الدين

وأصيب 5 مواطنين على الأقل جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الجنينة شرق رفح.

والليلة الماضية، نقل 5 شهداء وعدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء بعد استهداف تجمع للمواطنين على مفترق النابلسي غربي غزة.

* شاهد.. جانب من آثار الدمار في خانيونس

خان يونس



وارتفع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال على منازل في مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة، إلى 17 شهيدًا.

* فيديو... هكذا ودعت سيدة فلسطينية طفلتها التي استشهدت في غارات الاحتلال على جباليا

جباليا

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