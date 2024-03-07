هل سترضخ قطر للمؤامرة الامريكية ضد قادة حماس؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله نقلاً عن الصحيفة ان الادارة الاميركية وفي اطار المحاولات من أجل التوصل لصفقة بين "إسرائيل" وحماس، قبل حلول شهر رمضان المبارك، قد تضغط على قطر لطرد ممثلي حركة حماس من الدوحة".

وأكدت صحيفة معاريف نقلاً عن تقرير نشره الصحفي ديفيد إغناتيوس في صحيفة واشطن بوست "ان إدارة بايدن قد تطلب طرد قادة حماس السياسيين من قطر اذا لم ينجح هؤلاء في اقناع قيادة حماس في غزة بقبول الصفقة المقترحة".

وتؤكد وسائل إعلام أن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس "طلب من المسؤولين الأمريكيين الضغط على مصر وقطر لجعل حماس تقبل الموقف الإسرائيلي في المحادثات الجارية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار مطول في غزة".