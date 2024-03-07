مستوطنون يبيعون بيوتهم في شمال فلسطين المحتلة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان العديد من المستوطنين قرروا بيع منازلهم في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وعدم العودة إليها خشية تكرار سيناريو شبيه لطوفان الأقصى، الذي نفذته المقاومة الفلسطينية، في 7 تشرين الأول الماضي.

وولّدت عمليات المقاومة الفسطينية في مستوطنات غلاف غزة مشاعراً صعبة لدى المستوطنين في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة المحاذية للحدود مع لبنان، حيث يعتقد البعض منهم أن العملية القادمة قد تكون موجهة ضدّهم، وبأن اقتحام المستوطنات من حزب الله ليس إلا مسألة وقت.

وجزء من المستوطنين الذين أخلوا منازلهم في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بداية الحرب، قرروا عدم العودة إليها، حتى بعد انتهائها، بحيث بدأت تعاني تلك المستوطنات الواقعة على الحدود الشمالية من الهجرة.