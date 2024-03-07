بالفيديو: الاحتلال يكشف اللثام عن واقع حال جنوده في غزة!

العالم - خاص بالعالم

الحديث عن الفشل والصعوبات التي يواجهها الجيش الاسرائيلي بات حديث وسائل الإعلام العبرية التي أكدت أن جيشهم سيعود خالي الوفاض، بعد خمسة أشهر من عمليته البرية في قطاع غزة، مشيرة الى أنه يبدو عالقا في الجنوب، كما في الشمال أيضا.

بينما ذهب موقع 'واينت' الإسرائيلي ابعد من ذلك ليؤكد أن الحرب كلفت أثمانا جسيمة يصعب تحملها وسط جنود جيش الاحتلال.

ما يتردد في أوساط الكيان لم يأتي من فراغ فالأرقام تيشر الى أنه ومنذ السابع من أكتوبر الماضي قُتل أكثر من 64 قائدا وضابطا خلال الحرب على غزة بينهم اربعة قادة الوية وستة من نواب قادة الألوية، 39 قائد فصيل و13 قائد سرية وضابط عمليات.

اما اخر الاخبار الواردة من ارض الميدان فتيشر الى أن المقاومة باتت تطارد جنود الاحتلال على أطراف خانيونس غداة انسحابهم من اعماق واسعة من المدينة وتمركزهم على الأطراف الشرقية والغربية منها.

فبدأ المقامون بزيادة الضغط على جنود الاحتلال في نقاط التمركز الجديدة، وتمكنوا من استهداف عدد من الآليات، وقنص عدد آخر من الجنود، فضلا عن تكثيف استخدام مفارز الهاون في دك الحشود والتجمعات.

وفي محور القتال في مدينة غزة، أعلنت سرايا القدس أن مقاوميها تمكنوا من استهداف ناقلة جند من نوع «نمر»، جنوب حي الزيتون.

وفي محور القتال ذاته، أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدافها آلية بقذيفة «آر بي جي».

كذلك نفذت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة، عددا من الاستهدافات المدفعية بقذائف الهاون النظامية الثقيلة، لمقر قيادة وسيطرة جنود الاحتلال، محققة إصابات مباشرة.