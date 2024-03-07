اللواء سلامي: حرب غزة هي خزي وعار لامريكا

العالم - ايران

واضاف اللواء سلامي الذي كان يتحدث في الحفل الختامي للمهرجان الوطني لانجازات البلاد في معسكر الشهيد باكري بمدينة خرمشهر، اضاف ان قتل النساء والاطفال والأبرياء والعزل هو خزي وعار في تاريخ الحياة البشرية ليس إلا، وهذا يعني الانهيار الاخلاقي والسياسي والثقافي والاجتماعي وحتى العسكري لامريكا.

واكد ان امريكا تحسب ان شعوب العالم لا تدري انها هي التي تصب الزيت على نار الجرائم ضد اهالي غزة، وبينما يقوم السلاح الامريكي بابادة الناس، يبادرون الى القاء حزم غذائية الى الارض تهربا من الكراهية العالمية ضدهم، وهذا الامر ليس سوى خداع وتضليل وخزي جديد لامريكا.

وتابع ان امريكا تضطلع بالدور الرئيسي والاول في ابادة الشعب الفلسطيني، والعالم يعرف ذلك جيدا.