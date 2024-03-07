الصين: العدوان الإسرائيلي على غزة وصمة عار على الحضارة

العالم - خاص بالعالم

كما جدد وانغ بي دعوات بلاده إلى وقف فوري لإطلاق النار, وقال وانغ ان ما يحدث في غزة مأساة انسانية مشددا بإنه لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة .



واشار وانغ الى ان بكين تدعم عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، كما تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وحماية الأرواح.

بدورها جددت جنوب إفريقيا مطالبتها من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طوارئ جديدة على الكيان الإسرائيلي بسبب المجاعة واسعة النطاق التي تحدث نتيجة عدوانه المتواصل على غزة، ولفتت إلى أن طلبها قد يكون الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة. متهمة كيان الاحتلال بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية.

من جانبه أبلغ وزير الخارجية البريطاني ديويد كاميرون عضو حكومة الحرب الاسرائيلية بني غانتس الذي يزور العاصمة البريطانية لندن أنه لا يوجد تحسن حتى الآن في غزة، وأن هذا يجب أن يتغير بهدنة إنسانية فورية وتوسيع المساعدات.



وأضاف كاميرون أنه عبر أيضا خلال ما وصفها بمحادثات صعبة وضرورية مع غانتس عن قلق بريطانيا العميق بشأن احتمال شن هجوم عسكري على رفح.



وكان كاميرون أكد أنه سيبلغ غانتس بأن الصبر ينفد إزاء المعاناة المروعة التي تحصل في غزة جراء الحصار والعدوان.

بينما يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على غزة في شهره السادس تتوالي المواقف الدولية المندد بجرائم الاحتلال ضد المدنيين الابرياء وسط مطالبات بوقف فوري لاطلاق النار وايصال المساعدات لاهالي غزة.