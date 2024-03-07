محادثات القاهرة حول غزة هل ترسي هدنة.. التصعيد في البحر الأحمر.. إلى أين؟

العالم - بانوراما

وأضاف القيادي في الحركة ان تل ابيب أفشلت كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي، ان عمليات الإسناد من اليمن لجبهة غزة بلغت 96 عملية.



وقال السيد الحوثي في كلمة له، ان العمليات تمت بواسطة 403 من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

واضاف ان بعد السفن وتحركها وتمويهها من خلال إطفاء أجهزة التعارف والمعلومات وغيرها أمور تم تجاوزها. وتوعد الاعداء بان القادم أعظم، وانه يترك المجال للفعل ثم نعقب عليه بالقول.

هذا واعلن مسؤول عسكري اميركي مقتل اثني واصابة ستة من طاقم سفينة امريكية استهدفتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الاحمر. مشيرا الى ان الطاقم غادر السفينة المستهدفة.

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