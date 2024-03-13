للمرة الثانية.. الإحتلال يقتل فلسطينيين اثنين باقتحام لمستشفى جنين

العالم – خاص بالعالم

محمود ابو الهيجا وربيع النورسي قتلهم الاحتلال في مستشفى جنين الحكومي، أطلق عليهما الرصاص برفقة شبان آخرين خلال تواجدهما في ساحة المستشفى من خلال قناص اعتلى بناية سكنية مقابلة، وظل يطلق عليهما الرصاص حتى ارتقيا في المدخل الرئيسي للمستشفى خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين في ثالث ايام شهر رمضان.

وقال الدكتور وسام ابو بكر مدير مستشفى جنين الحكومي:"بدأ اطلاق النار عليهما من خلال قناصة موجودين في بعض الابنية الموجودة في المستشفى، ثم هربوا باتجاه مدخل الطوارئ، وتبين انهما اصيبا في مدخل الطوارئ من الجهة الجنوبية قرب مكاتب التسجيل واستقبال المرضى، وهذه المرة تم استهدافهم داخل حرم المستشفى وعند مدخل قسم الطوارئ من الجهة الداخلية".

منذ السابع من اكتوبر لم تتوقف الاعتداءات على المرافق الصحية وطواقم الإسعاف في مدن الضفة الغربية، كما لم تتوقف احراءات الاحتلال العقابية الانتقامية من الفلسطينيين، من خلال اعادة تدمير الشوارع والبنى التحتية التي اعيد تأهيلها لعشرات المرات، في مخيم جنين.

ولا يزال الناس هنا يؤكدون على دعم المقاومة في مخيم جنين، وبأن كل هذا الدمار سببه الأساسي والوحيد هو وجود احتلال والمقاومة هي جزء ثابت لا يقبل التهميش.

هذا الدعم للمقاومين ما كان ليكون لولا أنهم اثبتوا خلال حروبهم القصيرة التي خاضوها مع جيش مدجج بآلات الموت بأنهم متمسكون بحقهم في ان يكونوا أحراراً.

إعلام الاحتلال قال ان مقاومي جنين صاروا اكثر خبرة، وكتيبة جنين التي تقاتل منذ ثلاثة أعوام قالت إننا خضنا وسنخوض اشتباكات حتى النفس الأخير.

الستاند |انها الحرب تفتك بكل ما هو فلسطيني ، بيد ان خشونة العيش التي فرضها الاحتلال لم تمنع المقاومون في مخيم جنين من مواصلة المسيرة حتى الرصاصة الاخيرة

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