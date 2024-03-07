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أنصار الله تحمل أميركا وبريطانيا تداعيات عسكرتهما البحر الأحمر

أنصار الله تحمل أميركا وبريطانيا تداعيات عسكرتهما البحر الأحمر
الخميس ٠٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

حمل ناطق حركة أنصار الله اليمنية ورئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تداعيات عسكرتهما البحر الأحمر.

العالم - اليمن

وقال محمد عبدالسلام، في تغريدة على منصة (X): أكدنا مرارا وتكرارا أن السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة هي المستهدفة بغرض الضغط على كيان العدو لوقف عدوانه وحصاره على غزة.

وأضاف، انه كان على أمريكا أن تستجيب لنداء شعوب العالم وترغم "إسرائيل" بوقف عدوانها، لكنها ذهبت لخيار التصعيد وتوسعة الصراع خلافا لادعاءاتها.

وأكد ناطق أنصار الله، أن القوات اليمنية لا تستهدف أي سفينة إلا بعد تحذيرها بعدم العبور، وهناك من ينصاع ويتراجع وهناك من يرفض فيتم استهدافُه.

وشدد عبدالسلام، أنه على العالم ألا يقع في تضليل أمريكا وينسى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة إسرائيليا بحق أهالي غزة وبدعم أمريكي كامل.

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