قائد حركة أنصار الله: الإبادة في غزّة، جريمة بحق الإنسانية

العالم - اليمن

وفي كلمة القاها اليوم الخميس بشان حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة الاقليمية والدولية قال السيد الحوثي ان العدوان الإسرائيلي الأميركي مُستمر للشهر السادس على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.

واضاف ان الإجرام الإسرائيلي الأميركي بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة هو على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وتابع ان ما يحصل من جريمة إبادة في غزّة هو جريمة بحق الإنسانية.

وقال السيد الحوثي انه لم يعد هناك من مكان آمن في غزة وكل شيء مستهدف بالأسلحة المحرمة دولياً مضيفا انه من المعيب على المجتمع الدولي أن يغضّ الطرف عن الجرائم في غزّة والدور الأساس في الجرائم هو للولايات المتحدة.

وصرح ان الأميركي يتحمّل الخزي والعار وله الدور الأول في الجرائم بحق الفلسطينيين في غزّة.

وقال ان الأميركي يحاول خداع الشعوب عندما ألقى كميات ضئيلة من المساعدات جواً إلى أهالي قطاع غزة مضيفا ان الأميركي يُقدّم عشرات الأطنان من الأسلحة إلى الإسرائيلي ليقتل بواسطتها الفلسطينيين في غزة.

وتابع ان الأميركي يُعيق وصول المساعدات عبر الممرات البرية والبحرية وعبر المطارات إلى قطاع غزة.

وصرح السيد الحوثي ان هناك عجز لدى الاحتلال في تحقيق أهدافه في قطاع غزة فهو لم يستطع الوصول إلى أسراه ولا يستطيع القضاء على المقاومين.

وقال ان العدو يخسر في الروح المعنوية المدمرة لدى جنوده الذين يحاربون في غزة مضيفا ان هناك خيبة أمل لدى الإسرائيلي والأميركي لعدم تحقيق أهدافهم في غزّة والتي وصفها بعضهم بأنها أهداف غير واقعية.

وتابع ان العدو يُمارس حرب إبادة جماعية في غزّة في محاولة لتعويض فشله في تحقيق أهدافه موضحا انه باستثناء أميركا وبريطانيا فإن كل دول العالم تطالب بوقف العدوان على غزة.

وصرح ان الرأي العام في أميركا وبريطانيا يُطالب حكومتيهما بالضغط لوقف العدوان على غزة.

وقال انه يريدون توظيف موضوع الهدنة المؤقتة خلال شهر رمضان للالتفاف على وقف العدوان بشكل كامل مشددا ان التنديد وبيانات الاستنكار التي تصدر عن بعض الدول الإسلامية غير كاف.

واكد انه يجب على تلك الدول اتخاذ خطوات عملية للمساهمة في وقف العدوان على غزة وقال ان الأميركي والإسرائيلي هما خطر على كل أمتنا بكل ذلك الإجرام والعدوانية والوحشية التي تجلت في غزة.

يتبع..