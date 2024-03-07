رمضان غزة.. قبل وبعد العدوان، وتحذير من شراء تمور الإحتلال

العالم – نقطة تواصل

في هذا العام يحل شهر رمضان المبارك والعالم يعيش اكبر مجزرة إبادة جماعية في العصر الحديث ترتكبها يد الصهيوني، مجرم قاتل للنفس المحترمة في فلسطين المحتلة في قطاع غزة المحاصر، وذلك في خلال صمت عربي مريب.

لذلك ارتأى نشطاء دول الخليج الفارسي ان ينشروا مقاطع فيديو في المنصات الرقمية لرمضان غزة للمات العائلة قبل وبعد العدوان الصهيوني، على العالم يستفيق من سباته العميق مستعرضين كيف كانت غزة العام الماضي في شهر رمضان المبارك.

واستعرض البرنامج أبرز مقاطع الفيديو تداولا في المنصات الرقمية لدول الخليج الفارسي تحديدا في منصه "تيك توك" وكيف كانت تبدو غزة في شهر رمضان المبارك قبل ان يهدر الصهاينة الدم الغزي فيها.

كما عرض البرنامج بعض التعليقات، فعبر منصة انستغرام، قالت أمنية ابراهيم:" حسبي الله ونعم الوكيل يا رب رمضان يجي والغمة تكون زاحت وانتصر يا رب انصره من عندك"، وقال ياسين:" فعلا اول شيء فكرت فيه يا ترى مين لسه عايش من الاطفال والكبار، هكذا كان يستقبل الغزيون الشهر الفضيل ولكن اليوم مع العدوان كيف كان الاستقبال لشهر رمضان المبارك في غزة.

وناقش البرنامج مادعت اليه منظمات المستهلكين الى تفقد ملصقات منتجات التمور في المتاجر داعين الى الالتزام بجهود المقاطعة التي اشتدت منذ بدء العدوان على غزة. حيث وجهت دعوات عبر المنصات الرقمية لدول الخليج الفارسي للحذر من التمور الاسرائيلية في شهر رمضان المبارك، حيث تزدهر اسواق التمور ازدهارا كبيره مع اقتراب شهر رمضان ويقبل عليها الصائمون للافطار وتصدر"اسرائيل" كميات كبيرة من التمور لدول العالم خصوصا الاسواق الاوروبيه والامريكية، ما دفع النشطاء الى التحذير من فخ الحيل التسويقيه الاسرائيلية داعين الى الالتزام بجهود المقاطعة التي اشتدت منذ بدء العدوان على غزة حيث دعت منظمات المستهلكين الى تفقد ملصقات منتجات التمور في المتاجر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...