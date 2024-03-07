فيديو خاص: كمين مرعب يلتهم اشلاء 20 جنديا اسرائيليا في مدينة حمد!!

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا أن كتائب القسام اعلنت انها اوقعت قوة صهيونية مكونة من اكثر من 20 جنديا في كمين محكم وفجرت فيهم عددا من العبوات الناسفة المضادة للافراد في شقة بمدينة حمد واوقعت جميع افرادها بين قتيل وجريح.

وتابع: من جانبها اكدت سرايا القدس انها استهدفت ودمرت عددا من آليات الاحتلال في حي الزيتون بالعبوات والقذائف الآر بي جي، وقد عرضت مشاهد منها في قنواتها الاعلامية الرسمية في مواقع التواصل ومنها التلغرام.

واوضح مراسل قناة العالم أن الاشتباكات مستمرة كذلك في مناطق شرق محافظة خان يونس وتل الهوى ومحيط تمركز الجيش الاسرائيلي في وسط قطاع غزة، حيث تعلن كل من كتائب المجاهدين وشهداء الاقصى والشهيد عمر القاسم وباقي الفصائل العاملة في الميدان، استهداف آليات وجنود الجيش الاسرائيلي.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....