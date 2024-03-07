فيديو خاص: صحفي يكشف ماذا تريد واشنطن من قطر بشأن قادة حماس؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: ووفقا للمعلومات فإن الادارة الاميركية تدرس حاليا ان تطلب من قطر ان تعمل ضد حركة حماس على الاراضي القطرية وتقوم بطرد قادة الحركة كما جاء في صحيفة معاريف.

وتابع: بالاتجاه الاخر فإن الشاباك الاسرائيلي ورئيس الشاباك رونين بار وفق موقع واللا الاسرائيلي سيقوم ببدء تحقيق داخلي حول أحداث 7 أكتوبر.

وأوضح مراسل العالم: وفقا للموقع فإن رونين بار طلب من مجموعة من الضباط الكبار في الشاباك البدء بالتحقيق الداخلي بناء على التحقيق الذي بدأه الجيش الاسرائيلي بقرار من رئيس الاركان عميتس هاليفي، بحثا عن مواضع الخلل.

واشار الى ان هذا التحقيق اعتبر من قبل مراقبين اسرائيليين بأنه محاولة للهروب الى الامام من قادة الاجهزة الامنية الذين يعرفون بأنه بعد الحرب سيكون هناك تحقيق شامل يقوده احد قضاة المحكمة الاسرائيلية العليا، وانه سيحمل المسؤولية لقادة الاجهزة الامنية وبشكل رئيس لنتانياهو.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....