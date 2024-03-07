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فيديو خاص ....

صلية "صرصر عاتية" من حزب الله على مستوطنة عفدون لأول مرة؟!!

الخميس ٠٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن المقاومة الاسلامية نفذت اليوم سلسلة من العمليات ضد مواقع وثكنات ومستوطنات الاحتلال الاسرائيلي، ومن ابرزها استهداف مستوطنة عفدون بصلية كبيرة من صواريخ كاتيوشا لاول مرة منذ بدء المواجهات العسكرية بين القاومة الاسلامية وجيش الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا أن المقاومة استهدفت ايضا في نفس القطاع الغربي مقر قيادة القطاع في ليمان بالصواريخ ، كما استهدفت فيما بعد معالي غولان بمسيرات هجومية انقضاضية ما ادى الى وقوع اصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وتابع ان المقاومة استهدفت ايضا مرابض الاحتلال في الزعورة في الجولان السوري المحتل بعدد من الصواريخ الموجهة ردا على المدفعية التي قصفت قرى محاذية للشريط الحدودي في الوزاني واحراش الغجر.

واوضح مراسل العالم: كما تم استهداف موقع الرادار و رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....

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