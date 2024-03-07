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ترامب يدعو إلى إقالة بايدن وطرده من البيت الأبيض

ترامب يدعو إلى إقالة بايدن وطرده من البيت الأبيض
الخميس ٠٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

صرّح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن رئيس الدولة الحالي، جو بايدن، "محاط بالفاشيين والشيوعيين"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لنقول للرئيس الحالي "أنت مطرود".

العالم - الأميرکيتان

وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أنتم تخسرون الكثير من المال لأن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون ماذا يفعلون، كل هذا سببه الفاسد جو (بايدن) والأشخاص المحيطين به، الماركسيين اليساريين المتطرفين والفاشيين والشيوعيين والاشتراكيين، بلدنا يديرها أناس لم نر مثلهم من قبل".

وأوضح ترامب أن بايدن وممثلين آخرين عن الحزب الديمقراطي الأمريكي سرقوا تريليونات الدولارات من الأمريكيين وأنفقوها على احتياجات المهاجرين غير الشرعيين والأجندة "الخضراء"، مما أثار أعلى معدل تضخم في البلاد منذ سنوات عديدة.

وأضاف ترامب: "تحت قيادتي، لم يكن هناك تضخم، كان لدينا أعظم اقتصاد في تاريخ العالم. حان الوقت لنقول للفاسد جو بايدن، أنت مطرود".

وتأتي تصريحات بايدن قبل خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي سيلقيه جو بايدن مساء الخميس.

وفي وقت سابق، دعا ترامب، الذي يطلق عليه الكثيرون بالفعل منافس الحزب الجمهوري بلا منازع للرئاسة، بايدن للمشاركة في مناظرة متلفزة، ورفض البيت الأبيض توضيح ما إذا كان الرئيس الحالي مستعدا لاتخاذ مثل هذه الخطوة، وأعاد توجيه أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع إلى مقر حملته.

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