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مركز المصالحة الروسي يعلن مقتل 20 إرهابيا في إدلب

مركز المصالحة الروسي يعلن مقتل 20 إرهابيا في إدلب
الخميس ٠٧ مارس ٢٠٢٤ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت، يوم الخميس، مقتل 20 إرهابيًا وتدمير قاعدتين لمسلحين تورطو في قصف قواعد عسكرية سورية في محافظة إدلب.

العالم - سوریا

وقال كوليت: "في 5 آذار/ مارس، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات في محافظة إدلب، ودمرت قاعدتين للمسلحين المشاركين في قصف مواقع للقوات الحكومية السورية. وتم القضاء على أكثر من 20 إرهابياً".

وفي السياق نفسه، أفاد مراسلنا بمقتل ما لا يقل عن 20 مسلحا في غارات جوية شنها سلاح الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، على مقر لتنظيم "أنصار التوحيد" (الإرهابي المحظور في روسيا) بالقرب من خطوط التماس على محور جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا.

وأكد المراسل أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، وبعد سلسلة من عمليات الرصد والاستطلاع المكثفة، نفذ 4 غارات جوية ليلية مستهدفا أحد مقرات مسلحي "أنصار التوحيد" على محور بلدة "بسنقول" في ريف إدلب الجنوبي.

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