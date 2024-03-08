بالصورة.. الاحتلال يقتحم بلدة في جنين ويعتقل 4 فلسطينيين بنابلس

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية قولها، أن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة وحاصرت منزل المحامي محمد عادل شلبي، تبع ذلك اقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال العسكرية للبلدة، وفرضت حصارا على وسط البلدة وعلى حي الجرادات، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال السيلة الحارثية صباح اليوم الجمعة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

وفجر اليوم الجمعة اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس، حيث أفادت مصادر أمنية ومحلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اقتحمت الحارة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت منها الشابين منجد حمايل، وأسد الدين حمايل.

كما اقتحمت قوة أخرى من جيش الاحتلال قرية عوريف جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل واعتقلت المواطن الفلسطيني ابراهيم عمر عمير شحادة.

الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة عوريف جنوب نابلس

وفي جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنا فلسطينيا من بلدة عوريف جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إبراهيم شحادة بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.