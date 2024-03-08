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12 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف للاحتلال على قطاع غزة

12 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف للاحتلال على قطاع غزة
الجمعة ٠٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

إرتقى، اليوم الجمعة، 12 شهيدا على الأقل، وأصيب عدد آخر، معظمهم من النساء والأطفال، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد مراسل "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن 5 مواطنين ارتقوا باستهداف طائرات الاحتلال لمنزلين في رفح، تعودان لعائلة أبو سلمية، كما أصيب 22 آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا جميعا إلى أبو يوسف النجار بالمدينة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي عدة قذائف صوب خيام الناجحين في المواصي في مدينة رفح، ما أدى لإصابة 9 نازحين، ونقلوا الى المستشفى الكويتي.

وفي وسط القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية عدة قذائف في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ما تسبب بإصابة 7 مواطنين، نقلوا إلى ذات المستشفى.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في حي الزيتون، ومنزلا في حي تل الهوى، ورابعا في حي الصبرا، ما أدى الى ارتقاء 4 شهداء وإصابة 15 آخرين.

وفي جباليا شمال القطاع، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلين في المخيم ما أدى لاسشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين.

يذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 30800، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 72298 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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