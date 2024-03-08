هكذا سيكون رد المقاومة في حال تصعيد الاحتلال ضد لبنان

العالم _ خاص بالعالم

واعلنت المقاومة في لبنان مقتل عدد من جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة حيث شن المجاهدون هجوما على تموضع جنود العدو هناك وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‏وجريح.

واكدت أن الهجوم الاخير جاء ردا على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وآخرها على بلدة عيترون كما اعلنت قصف ‏‏موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بـالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة كما استهدفت قوة لجنود الاحتلال في مرتفع الكرنتينا بمسيّرتين.

في غضون ذلك قالت وسائل اعلام اسرائيلية إن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة وأوضحت أن هاليفي كلف معد خطط العملية البرية في قطاع غزة الجنرال تشيكو تامير بالتخطيط لعملية برية جديدة في لبنان.

وكانت وسائل اعلام لبنانية قد كشفت أن تل أبيب أبلغ دولا أوروبية بأنها حددت مهلة حتى 15 مارس/آذار الجاري للتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان، والا فانها مستعدة لتصعيد العملية العسكرية الى حرب واسعة النطاق، مضيفة إن الموفد الأميركي عاموس هوكشتين جمّد مهمته وقرّر العودة إلى بلاده واستدعى مساعده الذي أبقاه في بيروت لمتابعة الاتصالات بعدما ظهر أن مفاوضات التهدئة في غزة وصلت إلى طريق مسدود.

تهديدات رد عليها حزب الله بالتأكيد على أن التهويل الذي تروّجه جهات غربية بالوكالة عن إعطاء تل أبيب مهلة للبنان للتوصل إلى تسوية سياسية لن يجدي نفعاً. وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان التهديد بكيان الاحتلال غير وارد وانه أوهن من بيت العنكبوت وإلى زوال، محذرا من أن اي هجوم سيواجه برد مزلزل والمقاومة مستعدة لكل الاحتمالات.