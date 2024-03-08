مشاهد لاستهداف المقاومة الإسلامية في العراق ثكنة عسكرية في مطار 'روش بينا'

العالم-العراق

والأربعاء، أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان استهداف مطار مستوطنة "كريات شمونة"، بالطيران المسيّر، شمالي فلسطين المحتلة، موكّدةً "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

واستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، يوم الثلاثاء الماضي، محطة الكهرباء في مطار حيفا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي ما يلي نصي بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)

ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرةً لاهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء اليوم الخميس الموافق 7 - 3 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، ثكنة عسكرية في مطار روش بينا بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس ٢٦ - شعبان - ١٤٤٥ هـ