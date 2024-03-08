تبادل الإتهامات بين ترامب وبايدن بعد الإنتخابات التمهيدية

العالم _ خاص بالعالم

الرئيس الأمريكي الذي تثير سلامته العقلية الكثير من الجدل استعرض مواقفه ضمن سعيه لإعادة انتخابه في وقت لاحق من العام الجاري منتقداً تصريحات لترامب دعا فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى غزو دول حلف شمال الأطلسي الأخرى إذا لم تنفق المزيد على الدفاع.

جو بايدن: الآن يقول سلفي، الرئيس الجمهوري السابق، لبوتين: افعل ما تريد.. أعتقد أن هذا أمر شائن وخطير وغير مقبول.

ترامب لم يتأخر في الرد على بايدن فقد وجه بدوره انتقادات شديدة للرئيس الحالي مشيراً إلى أن خصمه يعاني حالة حادة من متلازمة اضطراب ترامب، التي لا يمكن علاجها إلا من خلال عزله.

دونالد ترامب: كان بايدن غاضبا ومضطربا عقليا، وأساء تقديم الكثير من الحقائق المتعلقة بكل موضوع ناقشه تقريبا، لكنه تجاوز الأمر ولا يزال يتنفس. لم يضطروا إلى حمله للخارج مرتديا سترة مقيِّدة التي يرتديها الأشخاص المحتمل أن يؤذوا أنفسهم أو الآخرين بخلاف ذلك، أعتقد أنه قام بعمل فظيع.

يأتي هذا في وقت حقق بايدن وترامب انتصارات حاسمة يوم الثلاثاء الكبير، ليصبح تكرار مواجهة عام 2020 أمرا محسوما على ما يبدو.

لكن النجاحات التي حققاها في الانتخابات التمهيدية تخفي مشاكل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السباق للوصول إلى البيت الأبيض.

المخاوف المرتبطة بسن بايدن والغضب بسبب دعمه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة انعكست على الاحتفالات بالانتصارات التي حققها، بينما يواجه ترامب شكوكا بشأن قدرته على توحيد صفوف حزب مفكك إلى حد لا مثيل له في التاريخ الحديث نتيجة انتقاداته المستمرة للمؤسسة الجمهورية.

وأمام هذه العقبات قد لا يكون بامكانهما السيطرة على الاصوات المترددة في صفوفهما بحلول نوفمبر مما يتركهما امام أكبر تهديد على الاطلاق وهو مرشحون من احزاب ثالثة.