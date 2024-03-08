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'المجلس الوطني الفلسطيني' يدعو العالم لوقف جرائم الإبادة

'المجلس الوطني الفلسطيني' يدعو العالم لوقف جرائم الإبادة
الجمعة ٠٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

دعا المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي والزامه بوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق سكان قطاع غزة، خصوصا النساء والأطفال.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، قال بيان لرئاسة المجلس، صدر اليوم الجمعة، إن الثامن من آذار يأتي هذا العام ونساء فلسطين يعشن أحلك الأيام في التاريخ المعاصر، سواء بالضفة الغربية والقدس وما تعانيه المرأة الفلسطينية على الحواجز العسكرية النازية والاعتقالات التعسفية واعتداءات المستوطنين عليهن، أو ما يحدث في غزة منذ خمسة أشهر من جرائم وقتل وإبادة جماعية للنساء وعائلاتهن، وكيف يفقدن أبنائهم وازواجهم ومنازلهم حيث أصبحوا بلا مأوي (نزوح قسري) كما تم قصفهم بالطيران الحربي وقتلهم على مرأى ومسمع من العالم.

ولفت المجلس الوطني إلى أن أكثر من 10 آلاف امرأة استشهدت من إجمالي حوالي 31 ألف شهيد في القطاع (منذ السابع من تشرين الأول)، إضافة إلى حالات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري واعدام ابنائهن وازواجهن امام اعينهن.

وقال: نخاطب العالم الحر والمؤسسات الدولية والشعوب الصديقة التدخل لإيقاف الإبادة الجماعية والحصار المفروض على قطاع غزة.

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