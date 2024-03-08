فيديو خاص: صحفي يكشف عن موقف محرج لنتانياهو في استطلاع للرأي!!

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واضاف مراسلنا: القضية الاولى هي السقف، حيث يشير استطلاع للقناة الثالثة عشرة ان 45% من الاسرائيليين يريدون الذهاب الى صفقة فيما 23% يريدون الا تكون وفق الشروط المطروحة، كما ان هناك استطلاعا آخر يشير الى انى 45% يريدون الصفقة و45% لايريدونها.

واكد ان اهم استطلاع هو حول من يتحمل مسؤولية احداث 7 اكتوبر، حيث قال اكثر 40% من الاسرائيليين ان رئيس الحكومة نتانياهو هو من يتحمل بالدرجة الاولى المسؤولية، ثم بعد ذلك رئيس الاركان هاليفي ورئيس جهاز الاستخبارت.

واعتبر مراسل قناة العالم ان نتانياهو يريد ان تكون الضفقة على المقاس الاسرائيلي فقط، والمشكلة تتمثل في نتاياهو واليمين المتطرف الذي يدعمه، لانه يعتقد ان اغلاق ملف الحرب يعني نهايته سياسيا بالذهاب الى انتخابات مبكرة، خاصة ان كل استطلاعات الراي تؤكد انه لن يحصل على اكثر من 20% من اصوات الناخبين، وغانتس سيحصل مع المعارضة على نحو 50%.

وتابع: ان نتانياهو يريد هدنة مؤقتة ولا يريد إغلاق ملف الحرب، وان يتمكن من تجديد الحرب بعد ستة اسابيع، ولا يكون هناك وقف شامل وكامل لإطلاق النار لأن ذلك يعني الذهاب الى انتخابات مبكرة، وهذا ما لا يريده، لعله يحسن من شعبيته في الداخل الاسرائيلي.

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