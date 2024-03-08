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فيديو خاص: هيستريا اسرائيل من صواريخ حزب الله، الحرب على االابواب؟!!

الجمعة ٠٨ مارس ٢٠٢٤ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بان مسلسل الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان لم يتوقف منذ ليل امس، حيث شن طيران الاحتلال الحربي منذ الصباح الباكر اليوم عدة غارات على بلدة برعشيت بصاروخين كبيرين، وغارة اخرى استهدفت منطقة المشاع بين المنصوري ومجدلزون.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: تزامن ذلك مع قصف مدفعي على قرى منطقة العرقوب خاصة كفرشوبا والكسارات جنوب الخيام وتلة الحمامص، فيما لم تغب طائرات الاستطلاع الاسرائيلية المسلحة عن سماء المناطق اللبنانية الجنوبية.

واوضح ان غارات استهدفت ليل امس بيوتا ومساكن مأهولة خاصة في طلوسة ولم تؤد الى اصابة احد.

واكد مراسل العالم ان هذه الغارات المكثفة والعنيفة تأتي بسبب حالة الجنون والهستريا التي اصابت العدو جراء الخسائر التي يتكبدها بفعل نيران المقاومة الاسلامية في لبنان.

المزيد في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ...

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