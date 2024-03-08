بالفيديو.. الاحتلال يعتدي على المصلين والمرابطين في الأقصى المبارك

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لم يختلف شيئ فالقيود ما زالت مفروضة على دخول المصلين وما يحصل هو تنفيذ لقرار وزير الامن الداخلي المتطرف بن غفير القاضي بتقيد دخول المصلين من القدس المحتلة وداخل الفلسطيني والسماح فقط لمن هم فوق الخمسين عام أو أكثر.

وقال مرابط مقدسي، نضال عصفور، ان " اليوم جئنا على اساس ان هناك تسهيلات والوضع مسير وانا عمري 51 عاما وقولت لهم ان ساكن الداخل وعنواني البلدة القديمة وحارة السعيدية واقدم له الهوية يقول لي اعطني الجزء الثاني من الهوية واقول انه ليس معي ويمكنك الفحص عن طريق الحسوب لكنه لا يقوم بالفحص وبدء يتصور ان اليوم هو 7 اكتوبر وبدء يدفع".

سياسة التضليل والمراوغة هي المعتمدة لدى الاحتلال الاسرائيلي فهو يعلن عن رفع القيود المفروضة على المسجد الاقصى المبارك ومن ناحية أخرى يغلق الطرقات ويعتدي على المصلين والمرابطين ويمنعهم من أداء الصلاة غير مكترث لكل المطالبات بضمان حرية العبادة .

وعشية شهر رمضان المبارك تم نشر أكثر من عشرة الالاف شرطي بالبلدة القديمة من القدس المحتلة ومحيطها وحول أبواب المسجد الاقصى المبارك ونشر المئات من الحواجز الشرطية.

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