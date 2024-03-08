اليوم 154 للعدوان.. غزة في أحدث التطورات!

العالم - فلسطين

_ عملية مزدوجة قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مسحليْن فلسطينييْن أطلقا النار على موقع للجيش في مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية وانسحبا من المكان.

كما أفادت الهيئة بوقوع مصابين قرب مستوطنة حومش بعبوة ناسفة بالضفة الغربية.

من جانبها قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن تحقيقا أوليا يشير إلى أن مسلحين أطلقوا النار على قوات الجيش وبعد وقت قصير قاموا بتفجير عبوة ناسفة.

أما القناة 12 الإسرائيلية، فأكدت أن الجيش الإسرائيلي يمشط موقع العملية في حومش بحثا عن المنفذين.

- في تواصل العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الجمعة، اغتالت قوات خاصة لجيش الاحتلال، الجمعة، ناشطا ينتمي للجهاد الإسلامي في السيلة الحارثية غرب جنين.

حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني "أن قوات العدو أعدمت الأسير السابق محمد الشلبي من جنين بعد محاصرة منزله واعتقاله" وأضاف: "إن هذه العملية الوحشية للإحتلال شكّلت وما تزال أبرز جرائم العدو على مدار عقود طويلة وصعّد منها خلال العامين الماضيين".

ونعت مساجد السيلة الحارثية الشاب محمد عادل شلبي، الذي استشهد برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزله في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المطارد شلبي، صباح اليوم، بعد حصار منزل في بلدة السيلة الحارثية، وسط اشتباكات مع المقاومين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال قامت بالتسلل إلى البلدة، وحاصرت منزل المحامي محمد عادل شلبي، ثمّ تبعتها أعداد كبيرة من الآليات العسكرية إلى داخل البلدة.

واعتقل الشهيد وسط اندلاع مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال، التي فرضت حصارا على وسط البلدة، وتحديدا على حي الجرادات، وتخلل المواجهات اشتباكات مسلحة، وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وأثناء اقتحامها لمنزله، اعتقلت قوات الاحتلال المحامي شلبي بعد إصابته، إضافة إلى شابين آخرين كانا معه في المنزل.

وأفرجت قوات الاحتلال عن الشابين عند مدخل البلدة، فيما أعلن عن استشهاد المحامي المطارد محمد شلبي في وقت لاحق .

وأعلن جيش الاحتلال أن عناصر من المستعربين وقوات الاحتلال بتوجيه من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اغتال في قرية سيلة الحارثية محمد عادل محمد شلبي، وهو عضو من حركة الجهاد الإسلامي.

واتهم الاحتلال شلبي بالترويج لعمل عسكري كبير، بما في ذلك عمليات إطلاق نار وعبوات ناسفة وتحويل أموال.

وادعى أنه عثر في منزله على سلاح من نوع "إم 16" وأمشاط رصاص ومعدات عسكرية.

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_ المقاومة الإسلامية في لبنان: استهداف ‌‏انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع "الراهب" بقذائف المدفعية

_ حركة حماس: التحقيق الكاذب والمخادع للعدو يتجاوز الحقائق الدامغة والتي وثقت تعرض الفلسطينيين لإطلاق النار المباشر بقصد القتل الفوري

وبالتفاصيل، قالت حركة حماس في تصريح صحفي إنها ترفض نتائج التحقيق الصوري والتضليلي الذي قدمه جيش الاحتلال الصهيوني المجرم اليوم حول مجزرة دوار النابلسي الأسبوع الماضي، والتي راح ضحيتها نحو 120 فلسطينيًا ممن كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات، ولاقت إدانات دولية واسعة، ما دفع الكيان الصهيوني النازي إلى محاولة تبرئة جنوده الإرهابيين من الجريمة المروعة التي ارتكبوها دون مبرر سوى تعطشهم لقتل المزيد من أبناء شعبنا.

وأضافت: "إن هذا التحقيق الكاذب والمخادع يتجاوز الحقائق الدامغة، والتي وثقت تعرض الفلسطينيون لإطلاق النار المباشر على الأجزاء العلوية للجسم بقصد القتل الفوري، وهو ما تبين من معاينة أجسام الشهداء، إضافة لغيرها من الشواهد التي تؤكد تعرضهم لنيران الجنود والدبابات بشكل متعمد".

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_ كتائب القسام: إيقاع قوة صهيونية راجلة من 6 جنود بين قتيل وجريح في كمين محكم بشقة سكنية عقب الاشتباك معها من نقطة الصفر بمدينة حمد شمال خان يونس

_ كتائب القسام: قنص ضابط صهيوني في سلاح الإشارة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

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