بالفيديو.. استهداف 4 جنود صهاينة قرب مستوطنة 'حوميش' شمال الضفة

العالم-فلسطين

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “أطلق مسلحان النار على نقطة عسكرية في حوميش ولاذا بالفرار”.

وأضافت الهيئة الرسمية أنه “أثناء مطاردتهما (لمطلقي النار) أصيب اثنان بانفجار عبوة ناسفة”.

وأردفت: “تشير المعلومات الأولية إلى أن مسلحين أطلقا نحو 30 رصاصة على النقطة العسكرية ورد الجنود بإطلاق النار”.

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من جانبها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن تحقيقا أوليا يشير إلى أن مسلحين أطلقوا النار على قوات الجيش وبعد وقت قصير قاموا بتفجير عبوة ناسفة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

أما القناة 12 الإسرائيلية، فأكدت أن الجيش الإسرائيلي يمشط موقع العملية في حوميش بحثا عن المنفذين.

ومنذ شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ازدادت التوترات في الضفة الغربية حيث كثّف عملياته العسكرية وزاد اقتحاماته ودهمه للمدن والبلدات والمخيمات، ما أسفر عن استشهاد 425 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و650 بحسب مصادر فلسطينية رسمية.