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العين الإسرائيلية..

انتهاء مفاوضات الهدنة بقطاع غزة دون التوصل لاتفاق

الجمعة ٠٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

راقبت "العين الاسرائيلية" انتهاء مفاوضات الهدنة وصفقة تبادل الاسرى في القاهرة من دون التوصل لاتفاق وفشل قوات الاحتلال في تحقيق الاهداف المعلنة في قطاع غزة.

العالم - العين الاسرائيلية

وانعكس الامر بمزيد من الانقسام والخلاف داخل مجلس الحرب والحكومة في ضوء تصاعد احتجاجات اهالي الاسرى وتحميل نتنياهو المسؤولية.

وقال المتابع للشأن الاسرائيلي فتحي كليب ان النتائج التي خلصت لها هذه الجولة من المفاوضات هي تكرار لجولات سابقة دائما وباعتراف امريكا والوسطاء ان طبيعة الموقف الاسرائيلي والسقف المرتفع الذي رفعه رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان السبب في هذه المسألة.

واضاف انه من الواضح ان الاسرائيليين وتحديدا نتنياهو لا يريد من هذه الصفقة والمفاوضات الا فقط قضية الاسرى بينما المقاومة لها مطالب محقة ومشروعة وبات اليوم واضحا على المستوى الصهيوني الداخلي ان نتنياهو هو الذي يريد اطالة عمر الازمة ولا يريد التوصل لاتفاق ويريد للحرب ان تستمر اكثر فاكثر في اطار ما يعرف داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي والعالم بان هذه الحرب باتت حرب نتنياهو شخصيا وليس العدو الاسرائيلي.

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