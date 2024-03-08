فيديو خاص: صحفي يكشف تفاصيل عملية حومش البطولية؟!!

العالم - خاص بالعالم

واوضح مراسلنا: وقام المقاومون باطلاق النار باتجاه المستوطنة وعندما هرع جنود الاحتلال الى مكان اطلاق النار انفجرت عبوة ناسفة كانت قد زرعت في المكان.

واضاف: وفق الاعلام الاسرائيلي فإن هذه العملية كانت مزدوجة من قبل المقاومة الفلسطينية وتم التخطيط لها بدقة، وادت الى اصابة 4 جنود ومستوطنين كانوا في المكان، اثنان منهم اصابتهما خطرة للغاية فيما وصفت اصابة الاخريْن بأنها طفيفة.

وتابع مراسل قناة العالم ان الجيش الاسرائيلي فرض اغلاقا كاملا على المنطقة الواقعة ما بين مدينة نابلس وجنين ويقوم بالبحث عن منفذي العملية الذين انسحبوا من المكان.

واشار الى ان هذه العملية تأتي في ظل الانذارات التي تحدث عنها جهاز الامن العام الشاباك، والذي اكد انه خلال شهر رمضان المبارك ستكون هناك عمليات في الضفة الغربية وان الامور في الضفة مرشحة للانفجار.

وتابع مراسلنا بأن جيش الاحتلال قبل هذه العملية بساعات كان قد اغتال مقاوما فلسطينيا ملاحقا يدعى محمد الشلبي العضو في حركة الجهاد الاسلامي في بلدة سيلة الحارثية بعد ان حاضر منزله وقام باغتياله بدم بارد.