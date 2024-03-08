شكوك في النوايا الامريكية بشأن إنشاء ممر بحري في غزة..الاحتلال يعترف بمجزرة الطحين هل من محاسبة ؟

العالم - بانوراما

وبينما قال بايدن إن إنشاء الممر البحري هذا لا يعني إرسال قوات أميركية إلى غزة، أعلن كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وقبرص والإمارات المشاركة في إنشاء الميناء المؤقت. وشكك مراقبون بدوافع الخطوة الأميركية التي يمكن أن تكون من أجل تهجير الفلسطينيين عبر البحر وإقامة قاعدة عسكرية أميركية في القطاع. واللافت ان حكومة الاحتلال رحبت بفتح الممر بعد ان كانت ترفض اي خيارات اخرى.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي باطلاق النار على مواطنين فلسطينيين في شمال قطاع غزة اثناء توزيع مساعدات انسانية في تلك المنطقة.

واضاف جيش الاحتلال انه بعد المراجعة خلصت القيادة الى ان جنودا لم يطلقوا النار على قافلة المساعدات الإنسانية، بل أطلقوا النار على من اسماهم بالمشتبه بهم كانوا قد اقتربوا من قوات قريبة وشكلوا تهديدا لها. وادى اطلاق النار الى استشهاد اكثر من مئة وخمسة مدنيين واصابة المئات بينهم العشرات حالتهم خطرة ومنهم من استشهد فيما بعد. وعرفت الجريمة باسم مجزرة شارع الرشيد. في المقابل اعلنت حماس والسلطة الفلسطينية رفضهما لتحقيق جيش الاحتلال ووصفتاه بالمخادع والكذاب والمضلل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.